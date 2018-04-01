فولفسبورغ ينقذ أمين يونس من عقوبات أياكس

اقترب الجناح الألماني أمين يونس من العودة إلى الدوري الألماني لكرة القدم قادما من أياكس أمستردام الهولندي بعقد يمتد لأربعة أعوام تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.



ومدد أياكس الاسبوع الماضي عقوبة إيقاف يونس حتى نهاية الموسم. وجرى إيقاف أمين قبل أسبوعين بعد رفضه المشاركة كبديل خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أياكس أمام هيرنفين بالدوري الهولندي.



وتدرب يونس مع الفريق الرديف في أياكس منذ ذلك الحين، وسيبقى على نفس الحال خلال الأسابيع المقبلة بعد مقابلة جمعته بالمدرب إيريك تين هاغ ومدير النادي مارك اوفرمارس.



وقال تين هاغ : لدينا ست مباريات متبقية، أريد فقط اللاعبين الذين يلعبون بحماس كامل، الكثير من الأشياء حدثت خلال الموسم مع وحول أمين، هذا بالتأكيد عنصر فاعل، لكنه لم يمنحنا الشعور بأنه يعطي كامل تركيزه مع أياكس.