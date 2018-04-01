ميسي يفصح عن سر يتعلق بإنهاء مسيرة رونالدو!

أسر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني للمقربين منه في الفريق برغبته مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حتى ينتصر برشلونة وينهي مسيرة غريمه كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض وضمان تحقيق جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكشفت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية أن ميسي الذي دخل بديلاً وأنقذ برشلونة من خسارته الأولى أمام إشبيلية مساء السبت، قال بعد المباراة لزملائه المقربين أنه متأكد من قدرة برشلونة وريال مدريد على تجاوز روما ويوفنتوس الإيطاليان، ويريد مواجهة الغريم الإسباني حتى يخرجه من البطولة وينهي مشوار رونالدو معه وتحقيق جائزة أفضل لاعب في العالم.



ولم يمانع ميسي مواجهة ريال مدريد ومدربه زيدان في المباراة النهائية، لأنه يعرف بأن إقصاء ريال مدريد من البطولة الأوروبية يعني حاجة الفريق الأبيض للتغيير وأول الأسماء التي قد تصل نهاية مشوارها مع ريال مدريد هو كريستيانو رونالدو، كما أن جائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك إنهاء النقاش حول الأفضلية بينهما سيحسم تماماً لمصلحة الرجل القادم من مدينة روزاريو الأرجنتينية.

ويرى ليونيل ميسي أن تحقيقه الثلاثية مع برشلونة سيوصله إلى كأس العالم 2018 بمزاج أفضل وضغوطات أقل وبالتالي فإنه سيضع كل ما لديه من أجل تحقيق بلاده الأرجنتين لكأس العالم ويحسم الجدل الدائر حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بينما ستكون مهمة كريستيانو رونالدو شبه مستحيلة بالحصول على اللقب مع منتخب بلاده البرتغال.



واستحوذ ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على جائزة أفضل لاعب في العالم منذ 10 أعوام، وحصلا عليها مناصفة، كما حقق ميسي مع برشلونة 3 بطولات دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بينما حقق رونالدو 4 بطولات في الفترة ذاتها واحدة منها مع مانشستر يونايتد بينما حقق 3 كؤوس مع ريال مدريد.