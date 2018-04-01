يوفنتوس ينتقم من هدف بونوتشي.. ويهزم ميلان بثلاثية

استفاد يوفنتوس من هدايا منافسه المباشر نابولي وعزز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 1 على ضيفه ميلان في مواجهة كلاسيكية مثيرة يوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس خطوة مهمة على طريق الدفاع عن اللقب والفوز بالدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي، حيث رفع الفريق رصيده إلى 78 نقطة بفارق أربع نقاط أمام نابولي الذي سقط في فخ التعادل -1 1 مع مضيفه ساسولو.

وتجمد رصيد ميلان عند 50 نقطة في المركز السادس وأهدر فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى التي يتأهل أصحابها لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر يوفنتوس بهز الشباك عن طريق الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا في الدقيقة الثامنة، ورد ميلان بهدف سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 28 وذلك في مرمى فريقه السابق الذي تركه إلى ميلان في صيف 2017.

وظل التعادل قائما في الشوط الثاني حتى سجل الكولومبي خوان كوادرادو هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 79 وعزز الألماني الدولي سامي خضيرة فوز السيدة العجوز بهدف ثالث في الدقيقة 87.