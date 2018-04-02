آلان باردو يرحل عن تدريب ويست بروميتش

أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لكرة القدم رحيل ألان باردو عن منصب المدير الفني للفريق ، بعد أربعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.



وتلقى ويست بروميتش ثماني هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع إلى المركز العشرين الأخير ، بفارق عشر نقاط عن أقرب المراكز التي تحسم البقاء بالدوري الممتاز.



وحقق الفريق ثلاثة انتصارات خلال 21 مباراة في كل المسابقات تحت قيادة باردو الذي تولى المنصب إثر إقالة توني بوليس في 29 نوفمبر.



وذكر النادي في بيان أصدره يوم الاثنين: ويست بروميتش ألبيون وألان باردو اتفقا على فسخ العقد بالتراضي اليوم بعد مناقشات بين الطرفين.

وأضاف أنه اسند مهمة الفريق الأول إلى دارين مور ، بشكل مؤقت "حتى إشعار آخر".



وبعد أن استهل مشواره في الموسم الحالي بتحقيق انتصارين متتاليين ، لم يحقق ويست بروميتش سوى انتصارا واحدا خلال 30 مباراة في المسابقة.



وقاد باردو الفريق إلى الفوز على فريق إكسترسيتي ، المنافس بدوري الدرجة الثانية، وعلى ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، قبل أن يخرج من الدور الخامس للبطولة على يد ساوثهامبتون.

ويخوض ويست بروميتش ألبيون مباراته المقبلة على ملعبه أمام سوانزي سيتي يوم السبت المقبل.