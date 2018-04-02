بايرن يفعل "حق شراء" عقد خاميس رودريغيز

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين أن نادي بايرن ميونخ الألماني سيقوم بتفعيل بند "حق الشراء" المدرج في تعاقده مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الألماني قد أعلن أنه سيدفع مبلغ الـ 42 يورو المنصوص عليه بعقد اللاعب من أجل انتقاله إلى صفوفه بشكل نهائي، وذلك حسب الاتفاق المبرم بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في الصيف الماضي.



وبالإضافة إلى مبلغ الـ 42 مليون يورو قام بايرن ميونخ بدفع 13 مليون يورو أخرين لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات النجم الكولومبي على سبيل الإعارة خلال الموسمين الحالي والقادم، مما يعني أن رحيل رودريغيز النهائي عن النادي الملكي سينعش خزينة الأخير بـ 53 مليون يورو.



وأوضحت "ماركا" أن قرار النادي البافاري بضم اللاعب الكولومبي أصبح نهائيا، وأن ريال مدريد بات على علم بتحركات بايرن ميونخ في هذا الصد.



وكان بإمكان إدارة النادي الألماني الانتظار 12 شهرا حتى نهاية مدة إعارة رودريغيز لتعلن عن نيتها في ضمه نهائيا، ولكنها فضلت التعجيل بهذا الإجراء لكي تضيف نوعا من الاستقرار على مسيرة اللاعب الذي أصبح عنصرا أساسيا في الفريق تحت القيادة الفنية للمدرب الألماني يوب هاينكس.