غاميرو ينقذ أتليتكو من التعادل مع ديبورتيفو

فريق أتلتيكو مدريد بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 -صفر من ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا يوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

,ارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 -2014، إلى 67 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع برشلونة (المتصدر) إلى تسع نقاط، قبل ثماني مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو، الذي تكبد خسارته الثامنة عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق ثماني نقاط خلف مراكز الأمان.

وتقمص كيفن غاميرو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ليقود فريق العاصمة الإسبانية للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 1 - 2 أمام فياريال.