ناتشو يصاب في الفخذ الأيمن.. ويغيب شهراً

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لاعبه ناتشو فيرنانديز يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن وسيغيب لمدة 4 أسابيع، بعدما خرج من ملعب مباراة فريقه أمام لاس بالماس السبت الماضي عقب 28 دقيقة فقط.



ولم يحدد ريال مدريد في بيانه المدة التي سيغيبها المدافع الإسباني، في الوقت الذي كشف فيه طبيب الفريق، خوسيه غونزاليز، لوسائل الإعلام الإسبانية أن اللاعب قد يغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تصريحات طبيب ريال مدريد تؤكد غياب ناتشو عن مباراتي يوفنتوس في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذا بالإضافة إلى غيابه عن أربع مباريات بالدوري الإسباني "الليجا" أمام أتلتيكو مدريد وملقا وأتلتيك بيلباو وليغانيس.



ويسعى الجهاز الطبي لريال مدريد إلى تأهيل اللاعب قبل مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" في الخامس أو السادس من مايو المقبل.