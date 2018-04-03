الأميركيون.. غاب منتخبهم فاشتروا 16 ألف تذكرة للمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء عن بيع نحو مليون و700 الف تذكرة لمونديال روسيا بعد بيع حوالي 400 ألف تذكرة في المرحلة الأحدث من عملية بيع التذاكر التي انتهت في الثالث من إبريل، وجاء المشجعون الأميركيون في المركز الثاني بعدد التذاكر المباعة.



وأوضح الفيفا أنه تم بيع 394 ألف و433 تذكرة بأسبقية الحجز خلال المرحلة التي بدأت في 13 مارس الماضي، واستحوذ الروس على أغلب التذاكر بشراء 216 الف و134 تذكرة، ثم حلت الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتأهل للمونديال في المركز الثاني بإجمالي 16 الف و462 تذكرة ثم الأرجنتين في المركز الثالث بإجمالي 15 ألف وست تذاكر، ثم كولومبيا في المركز الرابع بإجمالي 14 الف و755 تذكرة ثم المكسيك في المركز الخامس بإجمالي 14 الف و372 تذكرة.



وجرى بيع مليون و698 الف و49 تذكرة للمونديال الذي يقام في 11 مدينة روسية خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو.



وتنطلق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال في 18 أبريل الجاري بأسبقية الحجز. ويبلغ إجمالي عدد تذاكر المونديال نحو 2.5 مليون تذكرة (مليونان و503 آلاف و957 تذكرة) .



وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.