الإصابة تحرم ليفربول من خدمات ماتيب حتى نهاية الموسم

قال ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مدافعه جويل ماتيب سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ.



وأصيب المدافع الكاميروني خلال فوز ليفربول 2-1 على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وقال النادي في بيان: تمكن ماتيب من استكمال المباراة لنهايتها، لكن بعدها كشف الفحص الطبي أن من المتوقع خضوعه لجراحة من أجل علاج الإصابة، ومن المرجح أن ينتهي مشوار ماتيب في بقية الموسم.



ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي باستاد أنفيلد في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال غدا الأربعاء قبل ثلاثة أيام من مواجهة غريمه المحلي إيفرتون في الدوري.