برشلونة يهدد روما بـ"إمبراطور" و100 ألف محارب

"مرحبا بالرومان..سيكون في انتظاركم 100 ألف محارب" هكذا حذر برشلونة في فيديو منافسه روما قبل استضافته في استاد كامب نو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء لكن سيتقدم محارب واحد الصفوف وستدعمه البقية من ورائه.



فقد أصبح ليونيل ميسي جاهزا بدنيا ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا أمام الفريق الإيطالي بعدما جلس بمقاعد البدلاء قبل أن ينزل أرض الملعب لينقذ برشلونة ويقوده للتعادل 2-2 مع إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت الماضي.



وغاب ميسي عن مباراتين وديتين مع الأرجنتين خلال الفوز بهدفين على إيطاليا والخسارة المذلة 6-1 أمام إسبانيا بسبب مشاكل عضلية.



وشارك بديلا قبل مرور ساعة ليقود برشلونة لتحويل تأخره 2-0 أمام إشبيلية إلى تعادل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 89 من خارج منطقة الجزاء.



وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: لم يبدأ أساسيا كإجراء احترازي، وشعرنا بأنه في حالة جيدة قبل مباراة الأربعاء لكننا سنراقب حالته بعد المران، إنه لاعب مهم بالتأكيد ويصنع الفارق كلما لمس الكرة.



والتقى الفريقان لآخر مرة في دور المجموعات بدوري الأبطال في نوفمبر 2015 وحقق برشلونة فوزا ساحقا 6-1 بملعبه، وفي تلك المباراة كان ميسي عائدا للتو من فترة إصابة استغرقت شهرين واستعرض قدراته بتسجيل هدفين كما صنع هدفا لجيرارد بيكيه.



وأبدى لويس سواريز، الذي سجل هدفين ضمن نفس السداسية، سعادته بمستوى الفريق أمام إشبيلية.وقال : يحسب لميسي أنه يبرهن على براعته دائما لكننا نعتمد على عمل جماعي ونسعى للمضي قدما وعدم الاستسلام.



وبدا برشلونة تائها أمام اشبيلية قبل نزول ميسي خاصة في غياب سيرجيو بوسكيتس المتحكم في إيقاع الفريق، لكن لاعب الوسط عاد إلى التدريبات بعد نهاية إصابته وقد يشارك أساسياً أمام روما.



وقال النادي الكاتالوني في فيديو حماسي: أندريس إنييستا مثل مايكل أنجلو عندنا وليونيل ميسي هو الإمبراطور.



وبينما يرسم صانع اللعب إنييستا بريشته لوحات فنية في وسط الملعب يمسك ميسي السيف بيده لإسقاط روما وقطع خطوة أخرى نحو حلم الثلاثية.