عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بيتيس يهزم خيتافي ويتقدم إلى المركز السادس

المصدر: مدريد - د ب أ
بيتيس رفع رصيده إلى 46 نقطة
رابط مختصر

تقدم فريق ريال بيتيس للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر الفوز على مضيفه خيتافي 1 -صفر يوم ال‘ثنين في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه سيرجيو ليون الذي سجل هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من النهاية، وحصل خيتافي على ضربة جزاء في الدقيقة، 65 ولكن فرانسيسكو بورتيلو أهدرها.

ورفع الفوز رصيد بيتيس إلى 46 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

كلمات دالّة

#ريال بيتيس, #خيتافي, #الدوري الإسباني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر