بيتيس يهزم خيتافي ويتقدم إلى المركز السادس

تقدم فريق ريال بيتيس للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر الفوز على مضيفه خيتافي 1 -صفر يوم ال‘ثنين في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه سيرجيو ليون الذي سجل هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من النهاية، وحصل خيتافي على ضربة جزاء في الدقيقة، 65 ولكن فرانسيسكو بورتيلو أهدرها.



ورفع الفوز رصيد بيتيس إلى 46 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.