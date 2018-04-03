جوردي ألبا: برشلونة الحالي أفضل من بطل الثلاثية

قال جوردي ألبا مدافع برشلونة إنه يشعر بأن التشكيلة الحالية أفضل من تشكيلة 2015 التي حققت الثلاثية التاريخية بالتتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ودوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس الملك.



ولم يخسر برشلونة في مشواره بالدوري المحلي هذا الموسم ويحتل الصدارة بفارق تسع نقاط، كما سيخوض الفريق نهائي كأس الملك ويبدو قويا في دوري الأبطال وسيواجه روما يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية مما يجدد الأمل في تكرار الثلاثية.



وقال ألبا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: في هذه الأثناء ينتابني شعور أفضل مما كنت عليه عند تحقيق الثلاثية، وبإمكاننا تكرار الانجاز ليس فقط لأننا نمضي بشكل جيد وإنما لأننا ننافس بوتيرة ثابتة وعلى أعلى مستوى في البطولات الثلاث.



وأضاف: في غرف الملابس نتحدث عن الثلاثية وندرك أن هذا يمثل حلما هائلا للجماهير وبالنسبة لنا أيضا لكن الطريق لا يزال طويلا.



ويبدو برشلونة الأوفر حظا للفوز على روما لكن الظهير الأيسر ألبا قال إن الفريق الايطالي يمكنه أن يسبب مشاكل لأصحاب الضيافة يوم الأربعاء.



وتابع: نعرف أننا نحظى بتشكيلة رائعة وإذا كنا في مستوانا المعهود يمكننا أن نهزم أي منافس لكننا سنواجه روما الذي تصدر مجموعته على حساب أتليتيكو مدريد وتشيلسي، وأنا واثق من أنهم يريدون التسبب بمشاكل لنا ونحن نحظى بدعم الجماهير وبالتأكيد ستدعمنا.