دي خيا يفضل "الاحترام" ويجدد مع يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية يوم الثلاثاء أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا سيوقع على عقد جديد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة خمس سنوات وسيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



وأثار دي خيا، الذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، على خلفية الشائعات التي تكهنت بعودته المحتملة لإسبانيا.



وكاد دي خيا أن ينتقل لريال مدريد الإسباني في 2015 لولا حدوث خطأ إداري في اللحظات الأخيرة، ولكن ورغم ذلك ظلت التكهنات تربط بينه والنادي الأبيض حتى مع امتداد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2019.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العقد الجديد للحارس الإسباني سيتم توقيعه قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وأن المفاوضات في هذا الشأن ستبدأ الشهر الجاري.



وإذا وقع دي خيا على العقد الجديد فإنه سيأتي خلف التشيلي أليكسيس سانشيز مباشرة كثاني أعلى اللاعبين أجرا في مانشستر يونايتد.



واعترف الحارس الإسباني الأسبوع الماضي أنه لا يلقى إعجابا أو احتراما في بلاده كما يلقاه في إنجلترا.



وقال دي خيا في تصريحات نقلها له موقع "جول" الرياضي: في إنجلترا أحظى بالتعاطف والاحترام اللذين لا أشعر بهما هنا.