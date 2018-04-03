غوارديولا يؤكد: أغويرو سيغيب عن موقعة ليفربول

استبعد سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي من مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام غريمه المحلي ليفربول غدا الأربعاء على ملعب أنفيلد بعد اخفاقه في التعافي من إصابة في الفخذ في الوقت المناسب.



وأغويرو هو هداف سيتي على مر العصور بعدما سجل 199 هدفا في كل المسابقات مع النادي.



وأبلغ بيب غوارديولا مدرب سيتي مؤتمرا صحفيا قبل التدريب يوم الثلاثاء "بقي في مانشستر ولم يأت معنا".



وأضاف المدرب الإسباني الذي لم يكشف إذا كان أغويرو سيكون لائقا لمباراة القمة يوم السبت في الدوري الممتاز أمام جاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد "يعاني من اصابة منذ أسبوعين ولم يتعاف بعد".



ويعني غياب أغويرو أن يبدأ البرازيلي جابرييل جيسوس على الأرجح في الهجوم.



لكن كانت هناك أنباء طيبة على صعيد الاصابات بعدما استعاد الظهير الأيسر فابيان ديلف، الغائب منذ فبراير شباط، لياقته وربما يظهر في التشكيلة الأساسية.