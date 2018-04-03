فان ديك: صلاح قادر على تدمير أي خط دفاع

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن زميله المتألق محمد صلاح يستطيع تدمير أي خط دفاع ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز‭‭‭ ‬‬‬لكرة القدم.



ويلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية للمواجهة الإنجليزية الخالصة لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



ويمثل صلاح أكبر خطر ضد سيتي، إذ سجل 37 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك خلال فوز ليفربول 4-3 على غريمه في الدوري في يناير الماضي.



وردا على سؤال حول امتلاك صلاح إمكانيات التفوق على دفاع سيتي قال فان ديك: هذا ما يعرفه الجميع وهذا ما نشعر به أيضا، إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاج حقا إلى أن يكون في قمة مستواه. عندما يكون لائقا بنسبة 100 بالمئة فإنه يستطيع التفوق على أي شخص، نعم هناك طرق لإيقافه لكن لن أتحدث عنها لأني لا أريد للمنافسين التفكير في هذه الأمور.



ومن المرجح أن يتنافس صلاح مع كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.



ويعيش صلاح، المنضم من روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حالة من التألق في موسمه الأول مع ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا.



ويتقدم صلاح بخمسة أهداف على هاري كين مهاجم توتنهام والفائز بجائزة هداف الدوري في آخر موسمين.



وصلاح هو الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا هذا الموسم ويتفوق على هدافين بارزين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.



وأكد فان ديك، الذي انتقل إلى ليفربول في يناير ، أنه لن يستطيع التصويت لزميله لكنه قال إن الفريق سيواصل بذل قصارى جهده في الملعب ليعزز فرص صلاح للفوز بأي جائزة فردية.



وقال المدافع الهولندي صاحب أغلى صفقة انتقال إلى ليفربول: أعتقد أن كل الناس في النهاية هم أفراد طبيعيون. لا أحد يشعر أنه أفضل من الآخرين وكل شخص يعمل بجدية من أجل الآخرين حتى نحقق الفوز.



وأضاف: هذا شيء مهم وجوده في أي فريق. يعرف الجميع روح فريقنا وبدوننا لم يكن محمد صلاح سيسجل هذه الأهداف. يجب أن يبذل كل لاعب 100 بالمئة من مجهوده وأعتقد أننا نفعل ذلك.