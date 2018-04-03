فضيحة جنسية تهز ريفر بليت الأرجنتيني

كشفت مصادر قضائية في الأرجنتين أن إحدى المنظمات المدنية في البلاد تقدمت بشكوى رسمية للقضاء مطالبة بالتحقيق في تعرض لاعبين شباب في نادي ريفر بليت الأرجنتيني للاعتداء الجنسي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011.



وقال اندريس بوني كالزي، ممثل منظمة مساعدة ضحايا العنف في الأرجنتين، التي تقدمت بالشكوى للجهات القضائية، أن القضية تستند إلى شهادة إحدى الطبيبات التي تعرفت على ثلاثة لاعبين تعرضوا للاعتداء الجنسي وكانوا يعيشون في مقرات الإقامة الخاصة بنادي ريفر بليت، أحد أشهر الأندية في الأرجنتين.



وقالت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن مسؤولي منظمة مساعدة ضحايا العنف تلقوا معلومات تفيد بوجود حالات الاعتداء المذكورة في ريفر بليت.



وتعود هذه القضية إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2011 خلال فترتي ولاية رئيسي نادي ريفر بليت، خوسيه ماريا أغويلار (2001 - 2009) ودانييل باساريلا (2009-2013).



وظهرت الشكوى الخاصة بنادي ريفر بليت بعد أيام من شكوى أخرى قدمت للقضاء حول تعرض سبعة لاعبين في قطاعات الناشئين بنادي اندبيندينتي الأرجنتيني للاعتداء الجنسي على يد شبكة تستغل الأطفال في أعمال منافية للآداب.