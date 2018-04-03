هاينكس: لن أستمر في تدريب بايرن ميونخ

كرر المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التأكيد على أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري ، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة أشبيلية الإسباني مساء الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها يوم الثلاثاء إنه لم يفكر على الإطلاق في الاستمرار بتدريب بايرن ميونخ لفترة أطول.



وقال هاينكس في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية إن رئيس النادي أولي هونيس علم بالقرار بالفعل في ديسمبر. وأضاف: تحدثنا عبر الهاتف وأبلغته بالقرار ولكن ربما لا يود تصديق ذلك.



وكان هاينكس (72 عاماً) قد عاد من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن في سبتمبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي ، ونجح بالفعل في تصحيح مسار الفريق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم السادس على التوالي ، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها تحت قيادة هاينكس في 2013 .



وأعلن هاينكس مرارا وتكررا أنه لا يعتزم الاستمرار في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري ، ولم يعلن النادي البافاري حتى الآن عن مدربه الجديد ، حيث يبدو هونيس متمسكا بأمل تراجع هاينكس عن قراره.