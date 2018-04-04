أولسان وتشونبوك يبلغان ثمن نهائي دوري الأبطال

المصدر: سيول - د ب أ

حسم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 6 - 2 يوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

كذلك حسم تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مقعده في دور الستة عشر بفوزه على مضيفه كاشيوا ريسول الياباني 2 - صفر.

وكان شنغهاي الصيني قد حسم صعوده مع نهاية منافسات الجولة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة السادسة، وحقق أولسان انتصاره ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ملبورن عند خمس نقاط في المركز الثالث.

ويتطلع شنغهاي إلى حسم فوزه بصدارة المجموعة من خلال مباراته بالجولة الخامسة المقررة اليوم أمام كاواساكي فرونتال صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسجل الأهداف الستة لأولسان ، جونيور نيغراو (الأول والخامس) ويونغ أوين ليم وميسلاف أورسيتش (الثالث والسادس) وكيم سيون جون، بينما كان هدفا ملبورن من نصيب كيني أتيو وكوستا باربروزيس.

وصعد تشونبوك الكوري الجنوبي إلى دور الستة عشر إثر تغلبه على كاشيوا ريسول بهدفين نظيفين سجلهما ريكاردو لوبيس ولي دونغ جوك في الدقيقتين 16 و77 .

ورفع تشونبوك رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة بفارق خمس نقاط أمام تيانغين غوانغيان الصيني صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كاشيوا ريسول عند أربع نقاط في المركز الثالث.