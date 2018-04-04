إصابة عضلية تبعد مارتينز عن الملاعب 7 أشهر

قال نادي شنغهاي شينهوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، إن مهاجمه النيجيري المخضرم أوبافيمي مارتينز سيغيب عن الملاعب مدة طويلة تتراوح ما بين ستة وسبعة أشهر نتيجة إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض مارتينز (33 عاما)، للإصابة خلال الشوط الأول للمباراة التي انتهت بتعادل فريقه 2-2 مع كاشيما أنتلرز الياباني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وكان لاعب إنتر ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي السابق انضم إلى شينهوا في بداية موسم 2016 قادما من سياتل ساوندرز الأميركي، وأحرز ثلاثية من الأهداف في فوز فريقه يوم السبت الماضي 4-2 على هيبي سي.اف.اف.سي في الدوري الصيني.

وبتعادله مع الفريق الياباني يوم الثلاثاء فشل شينهوا في التأهل لدور 16 في دوري أبطال آسيا، كما يحتل المركز السادس بين فرق الدوري الصيني بعد أول أربع جولات من الموسم.