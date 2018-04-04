بايرن يقلب تأخره أمام إشبيلية إلى فوز بثنائية

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من العبور إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، عبر الفوز على ملعب مضيفه اشبيلية الإسباني 2-1 الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

ونجح النادي البافاري في تحويل تأخره بهدف أمام اشبيلية إلى الفوز بهدفين ليصبح في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي.

وتقدم بابلو سارابيا بهدف لاشبيلية في الدقيقة 32 ولكن بايرن ميونخ تعادل بنيران صديقة في الدقيقة 37 بتوقيع خيسوس نافاس لاعب اشبيلية بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يتكفل الإسباني تياغو الكانتارا بهدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 68.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا لكن بايرن نجح في وضع حدة لعقدته أمام الأندية الإسبانية، إذ خرج في المواسم الأربعة الماضية من البطولة الأوروبية على يد ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد.

وسيطر بايرن على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وسنحت له العديد من الفرص لكنه لم ينجح في استغلالها سواء بسبب سوء الحظ أو لتألق الحارس ديفيد سوريا كما لاحت العديد من الفرص المحققة لأصحاب الأرض ولكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة بجانب تألق سفين اولريتش حارس الفريق الضيف حالا دون تسجيل المزيد من الأهداف.