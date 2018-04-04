صحيفة "آس" تسأل رونالدو: من أي كوكب أتيت؟

لا تزال وسائل الإعلام الكبرى حول العالم تحت التأثير الساحر للهدف الرائع للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، في شباك يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

وسجل رونالدو هدفين، أحدهما من ضربة خلفية مزدوجة، وصنع الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي مارسيلو.

وتصدرت صورة النجم البرتغالي وهو يرتقي في الهواء لتنفيذ الضربة المزدوجة الصفحات الرئيسية لجميع الجرائد في إسبانيا.

وتمثل عنوان صحيفة ماركا الإسبانية فى كلمة واحدة هي الهدف، وقالت الصحيفة: كريستيانو نفذ ضربة خلفية مزدوجة تاريخية جعلت جماهير يوفنتوس يهبون واقفين على أقدامهم.

وقالت صحيفة آس: من أي كوكب أتيت؟، كما سلطت الضوء على كلمات الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، نجم يوفنتوس، الذي قال: قيمته (كريستيانو) تقارن بقيمة مارادونا أو ميسي أو بيليه نظرا لتألقه في المباريات.

وأشادت صحف إسبانية أخرى بهدف رونالدو التاريخي، حيث قالت صحيفة الموندو في عنوانها الرئيسي: كريستيانو رونالدو يسجل في تورينو هدف حياته، فيما أشارت البايس قائلة: تألق جديد لكريستيانو رونالدو في مهرجان أهداف ريال مدريد في شباك يوفنتوس.

وفي إيطاليا، أشادت الصحف المختلفة بهدف اللاعب البرتغالي، وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت: إنه عمل فني.

بينما قالت جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يخسر 3 - صفر من ريال مدريد ومن أحد القادمين من المريخ، واختصرت توتوسبورت إعجابها بالهدف بعبارة مقتضبة: من كوكب آخر.

ولم يكن الإيطاليون وحدهم حول العالم الذين استخدموا مصطلح من خارج الكرة الأرضية لوصف رونالدو، فها هي صحيفة ليكيب الفرنسية تستخدم نفس الوصف، حيث قالت: من كوكب آخر، في إشارة إلى نجم ريال مدريد، كما وضعت صورة لهذا الأخير وهو ينفذ ضربته الرائعة.

وسلكت صحيفة ريكورد البرتغالية نفس الطريق واستخدمت المفردات ذاتها لوصف روعة هدف رونالدو، حيث قالت: من عالم آخر، كريستيانو يذهب إلى قبل النهائي بضربة خلفية مزدوجة.

وقالت صحيفة إيه بولا البرتغالية في عنوان لها: إنه الأفضل، وأضافت قائلة: رونالدو ارتقى إلى السماء بأفضل الأهداف في مسيرته وأحد أفضل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال، لقد حظي بتصفيق كل الحاضرين بالملعب.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: هل هذا هو أفضل أهداف دوري الأبطال على الإطلاق؟ مشيرة إلى أن رونالدو سجل هدفا مذهلا.

وسلطت صحيفة "بيلد" الألمانية الضوء على ردة فعل الجماهير الإيطالية بعد هدف رونالدو، حيث قالت: حتى يوفنتوس صفق لرونالدو، ريال مدريد يمكنه الاستعداد للدور قبل النهائي بعد فوز كبير على يوفنتوس، كريستيانو رونالدو رجل المباراة.

وقارنت شبكة إي إس بي إن التليفزيونية بين هدف رونالدو وهدف شبيه سجله اللاعب المكسيكي هوجو سانشيز، وقالت: هدف رائع من ضربة خلفية مزدوجة لكريستيانو، إنه يسعى منذ وقت طويل وراء تسجيل هذا الهدف، ونجح في ذلك ليتقدم ريال مدريد 2 - صفر على يوفنتوس، يذكرنا هذا الهدف بهوجو سانشيز.

وقالت صحيفة أوليه الأرجنتينية: ضربة خلفية عالمية، كريستيانو لا يمكن إيقافه، سجل هدفين، أحدهما لا ينسى، يوفنتوس ركع تحت أقدامه، الجماهير صفقت له وبوفون هنأه .

وتصدرت الحركة الأكروباتية لرونالدو الصفحة الرئيسية لصحيفة كلارين الأرجنتينية أيضا، التي قالت: ريال مدريد يثير الرعب بهدف رونالدو الرائع.