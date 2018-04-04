قمة ميلان وإنتر تنتهي بالتعادل السلبي

تعادل ميلان وجاره اللدود إنتر سلبيا في "ديربي الغضب"، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن فوز بينفينتو على ضيفه فيرونا 3 - صفر، وتورينو على ضيفه كروتوني 4 - 1، في حين تعادل كييفو مع ضيفه ساسولو 1 - 1.

وبتلك النتيجة، ظل إنتر في المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، برصيد 59 نقطة، في حين بقي ميلان في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، برصيد 51 نقطة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة إنتر، الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة، وصادف نجمه ماورو إيكاردي سوء حظ بالغ، بعدما ألغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يهدر فرصتين مؤكدتين في الشوط الثاني.

ويذكر أن هذا هو التعادل السلبي الأول بين الفريقين في المسابقة منذ 19 أبريل عام 2015.

وحافظ بينفينتو على آماله الضئيلة في الاستمرار بالبطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - صفر على ضيفه فيرونا في وقت سابق يوم الأربعاء.

وارتفع رصيد بينفينتو، الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم، إلى 13 نقطة ولكنه ظل قابعا في مؤخرة ترتيب المسابقة، بفارق تسع نقاط خلف فيرونا، صاحب المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

وافتتح جايتانو ليتيزيا التسجيل لبينفينتو في الدقيقة 25، قبل أن يضيف المالي شيخ دياباتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و84.