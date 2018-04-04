كولمان: أتطلع لمباراة ليفربول.. ويجب أن نفوز

يقول شيموس كولمان، مدافع إيفرتون، إنه يتعين على فريقه فرض أسلوبه مباشرة من البداية في مواجهة جاره ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل إذا أراد تحقيق الفوز على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأضاف كولمان (29 عاما)، الذي عاد لتشكيلة إيفرتون في يناير الماضي بعد غياب طويل استمر 10 أشهر بسبب كسر مضاعف في الساق، أنه سعيد تماما بعودته للملاعب بينما يسعى فريقه لتحقيق الفوز الأول في مواجهة ضيفه ليفربول في ميرسيسايد منذ أكتوبر 2010.

وقال المدافع الأيرلندي عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: علينا أن نظهر رغبتنا في الفوز بمثل هذه المباريات. بالتأكيد نحن نشعر أن هذه المواجهة مختلفة. ربما يشعر البعض بالتوتر وربما يستمتع البعض بها لكني وبعد غياب عن الملاعب استمر 10 أشهر أتطلع للمباراة.

وأردف كولمان: قبل كل مباراة أعتقد أن بوسعنا الفوز والشعور لم يتغير بالنسبة لمباراة السبت. علينا أن نكون على قدر المهمة من أجل جمهورنا ونأمل أن نحظى بدعم وتشجيع الجمهور مبكرا.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 40 نقطة في حين يحتل ليفربول المركز الثالث.