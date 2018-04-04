ليستر يمنح جماهيره تذاكر مجانية بمناسبة "عيد ميلاد"

سيمنح نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 60 من مشجعيه تذاكر مجانية لحضور مباريات الفريق في موسم 2018 -2019 بمناسبة عيد ميلاد فيكاي سريفادهانابرابا رئيس النادي رقم 60.

وقال النادي على موقعه على الإنترنت، إنه سيتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية، وستعلن أسماء أربعة فائزين بواقع فائز من كل مدرج في ملعب كينغ باور بين شوطي مباراة السبت المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي، بينما سيتم إعلان باقي الفائزين وعددهم 56 في الأيام التالية.

وبعد أن استحوذت شركة كينغ باور ومقرها تايلاند على النادي في 2010 ‬‬ نجح ليستر سيتي في الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية في ثم قدم أداء مثيرا للإعجاب في الموسم التالي للبقاء بين فرق دوري الأضواء.

وحقق ليستر سيتي إنجازا غير متوقع بكل المقاييس عندما توج بلقب الدوري الممتاز في 2016 كما بلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: إنها مسيرة لم تكن لتتحقق لولا المساندة المستمرة من جماهير النادي، وسيعبر الرئيس عن امتنانه لهذا التكاتف في احتفالات عيد ميلاده من خلال منح 60 مشجعا من حاملي تذاكر الموسم الحالي تذاكر مجانية لموسم 2018-2019.