ليفركوزن يمدد عقد مهاجمه براندت

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تجديد عقد المهاجم الألماني الدولي جوليان براندت لمدة عامين ينتهيان في 2021 .



وقال مايكل شاده المدير الإداري لنادي باير ليفركوزن: نجحنا في إقناع واحد من أكثر اللاعبين الألمان المطلوبين ، بمواصلة المشوار معنا.. إنه نجاح كبير بالنسبة لنا في منافسة (على خدمات اللاعب) خضناها مع فرق من ألمانيا ومن الخارج.



وكان براندت (21 عاما) قد انضم إلى ليفركوزن في يناير 2014 وسجل 24 هدفا في 126 مباراة بالدوري الألماني (بوندسليغا).



وشارك براندت ، الفائز مع المنتخب الألماني بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكذلك لقب كأس القارات 2017 ، في إجمالي 14 مباراة دولية ويعد مرشحا للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.



وقال براندت: أشعر بحالة جيدة هنا ، وأرى شيئا هائلا يتطور وينضج. وتمديد العقود مؤخرا مع جوناثان تاه ولارس بندر يظهر ذلك. إنهم مثلي ، مقتنعان بأننا يمكننا إنجاز شيء مع الفريق. نحن نريد الفوز بالألقاب.