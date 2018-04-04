ويلكينز نجم إنجلترا السابق يفارق الحياة

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم وفاة قائد منتخب إنجلترا السابق، راي ويلكينز، يوم الأربعاء في أحد مستشفيات لندن عقب تعرضه لأزمة قلبية.



وعانى ويلكينز من توقف في القلب السبت الماضي، وأدخل إلى مستشفى سانت جورج حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.



وقالت الرابطة في بيان على تويتر "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عن عمر يناهز 61 عاما، نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه. وشارك ويلكينز في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا بين عامي 1976 و1986.



كما لعب أكثر من 150 مباراة في كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز ولعب أيضا لفترات قصيرة في الخارج مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت على مدار 20 عاما تولى تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني كما عمل مساعدا في تشيلسي فترتين منفصلتين.