الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بعد حادثة جماهير ليفربول

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا انضباطيا ضد ليفربول يوم الخميس عقب يوم من إلقاء جماهيره لقوارير على حافلة مانشستر سيتي قبل مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أنفيلد.

ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتهام لليفربول لإشعال جماهيره ألعابا نارية وإلقاء مقذوفات والتسبب في أضرار إضافة لشغب الجماهير. وستقوم لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد الأوروبي بالتعامل مع القضية يوم 31 مايو المقبل.

وأشعلت الجماهير ألعابا نارية ذات لون أحمر وأنشدت الأغاني الخاصة بالنادي قبل وصول مدرب سيتي وتم إلقاء علب جعة إضافة لقارورة واحدة على الأقل على الحافلة. واعتذر ليفربول لمانشستر سيتي عن الحادث.