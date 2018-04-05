سواريز يكسر عقدة الأبطال ويسجل في الفوز على روما

اقترب برشلونة الإسباني من التأهل للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على ضيفه روما الإيطالي يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وجاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي وكونستانتينوس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 38 و55، واضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وقلص البوسني إيدين دزيكو الفارق بتسجيله هدفا لروما في الدقيقة 80، لكن المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز أضاف الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 41.

وأصبح يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء القادم، من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، بات يتعين على روما الفوز 3 - صفر على الأقل من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.