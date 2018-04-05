صلاح يسعى لـ"هاتريك" أفضل لاعب.. وإصابته تقف عائقا

يسعى المصري محمد صلاح، إلى حصد ثلاثيته الأولى في إحراز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تم دخوله في ترشيح أفضل لاعب بشهر مارس، رغم صعوبتها بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشهري نوفمبر وفبراير خلال الموسم الحالي.

ودخل اسم صلاح في ترشيحات مارس بعد أن أحرز 6 أهداف قبل التوقف الدولي. وينافس المصري كلا من الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، والتركي سنك توسن مهاجم إيفرتون، والنيوزلندي كريس وود مهاجم بيرنلي، على جائزة أفضل لاعب للشهر الماضي.

وتقف إصابة صلاح حائلا دون فوزه بالجائزة بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستبعد المدرب الألماني كلوب، المغامرة بمحمد صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون "ديربي ميرسيسايد" في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وحتى اللحظة، سجل محمد صلاح 38 هدفا في جميع البطولات التي شارك بها فريقه ليفربول من أصل 42 مباراة.