غياب محتمل لبينتيكي أمام بورنموث

قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إن مهاجمه كريستيان بينتيكي سيخضع لفحوص أخيرة قبل تحديد إمكانية مشاركته أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المران.

وأبلغ هودسون الصحفيين يوم الخميس: تعرض بينتيكي لإصابة في فخذه خلال المران وسننتظر ونرى كيف ستصبح حالته هذه الليلة وسيخضع لفحص بدني غدا صباحا.

وأضاف: لقد تحدثت إلى الطبيب للسؤال عن فرص جاهزيته وقال إنه من الأفضل عدم تقييم حالته في هذا الوقت لذا إذا لم يكن هو في موقف يسمح له بالحديث فالأمر ينطبق علي أنا أيضا.

وعانى بينتيكي للظهور بمستواه هذا الموسم وأهدر فرصتين سهلتين لبالاس خلال الخسارة أمام فريقه السابق ليفربول 2-1 يوم السبت.

وسجل المهاجم البلجيكي هدفين فقط في 26 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويحتل بالاس المركز 17 برصيد 30 نقطة من 32 مباراة بعدما فاز سبع مرات وتعادل في تسع مباريات وخسر 16 مرة.

وقال هودسون قبل مواجهة بورنموث عاشر الترتيب: نحن مستعدون لهذا الوقت الصعب وللصراع الذي سنواجهه. يجب أن نواصل اللعب بقوة كما فعلنا في الفترة الأخيرة.