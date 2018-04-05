فينغر: لاكازيت بعيدا عن مستواه.. وننتظر الأفضل

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن فريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيشهد الأفضل من الكسندر لاكازيت بعد شفائه تماما من إصابة في الركبة.



وأحرز مهاجم فرنسا هدفا وحيدا في آخر 11 مباراة شارك فيها في الدوري قبل ابتعاده بسبب الإصابة لكنه هز الشباك في عودته في الانتصار 3-صفر على ستوك سيتي الأسبوع الماضي.



وأشار فينغر إلى أن لاكازيت عانى لأسابيع من الإصابة قبل أن يبتعد عن الملاعب تماما.



وأبلغ فينغر الصحفيين أمس الأربعاء: "أعتقد أننا ننتظر (لرؤية الأفضل من لاكازيت) لأنني اكتشفت أنه كان بعيدا عن مستواه لفترة. هذا يوضح سبب ابتعاده عن التسجيل.



وتابع: "الأمر ليس خطيرا. هو لاعب جيد لكني اعتقد أنه في أخر سبع أو ثماني مباريات خاضها لم يكن يلعب براحة بسبب ركبته. للأسف في عملنا هذا أنت بحاجة لجسدك ولهذا السبب إن لم تكن حالتك مئة في المئة لن تلعب بشكل جيد".



ويمكن أن يشارك لاكازيت في التشكيلة الأساسية لأرسنال ضد تشسكا موسكو الروسي الخميس في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي إذ أن البطولة هي الفرصة الوحيدة لفريقه للفوز بلقب هذا الموسم.



ويستضيف أرسنال صاحب المركز السادس في الدوري منافسه ساوثامبتون يوم الأحد المقبل.