نوير يكمل تدريباته لأول مرة منذ 6 أشهر

قطع الحارس الألماني مانويل نوير خطوة كبيرة في برنامجه التأهيلي من إصابة بكسر في القدم وذلك بعدما أنهى بشكل كامل يوم الأربعاء أول حصة تدريبية بالكرة منذ ستة أشهر.

وفي هذه المرحلة الجديدة من التأهيل، نجح نوير، الذي يحلم بالمشاركة في المونديال القادم، في التصدي لعدة تسديدات.

وقال نوير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ردود الفعل لا تزال حاضرة.

وفي الأسبوع الماضي، بث الحارس الدولي الألماني مقطعا مصورا "فيديو" قصيرا أعرب فيه عن رضاه عن التقدم الذي يحرزه في فترة التعافي.

وابتعد نوير عن الملاعب خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد تعرضه لكسر في القدم. ويأمل قائد نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني في العودة إلى الملاعب قريبا ومن ثم العودة لحراسة عرين منتخب "الماكينات" في مونديال روسيا 2018.

وقال نوير قبل أسبوعين في لقاء مع قناة بايرن ميونيخ التليفزيونية أنه يتروى ويتعامل بحذر مع مسألة عودته للمشاركة في المباريات ولا يتعجل في التعافي مبكرا.

وقال نوير آنذاك: يجب أن أكون حذرا في الوقت الراهن، من المهم ألا يحدث شيء أخر لقدمي.

ومن المنتظر أن يصل نوير إلى كأس العالم قبل أن يخوض أي مباريات وذلك بسبب تمهله الشديد في التعافي من إصابته، مما يزيد من احتمالات خسارته لمركزه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني لصالح زميله مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة.