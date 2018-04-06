الإصابة تبعد مخيتاريان عن أرسنال

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن هنريخ مخيتاريان سيغيب عن مباراة ساوثامبتون يوم الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.



وخرج اللاعب الارميني البالغ عمره 29 عاما بعد 61 دقيقة في الفوز 4-1 على تشسكا موسكو في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمس الخميس.



وأبلغ فينغر الصحفيين: "مخيتاريان يعاني من مشكلة في الركبة. لا نعلم مدى الإصابة. سيغيب بالتأكيد عن مباراة الأحد".



وأشار فينغر إلى أن الحارس ديفيد اوسبينا الذي غاب عن مواجهة تشسكا تعرض لإصابة في الكاحل وسيغيب ثلاثة أسابيع.



وشارك بيتر تشك في التشكيلة الأساسية بدلا من اوسبينا الذي يفضل فينغر الاعتماد عليه في مباريات الدوري الاوروبي وبطولات الكأس المحلية هذا الموسم.