دي بروين: أسلوب لعب سيتي يناسبني

قال صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، 26 عاما، قبل المواجهة المرتقبة مع الغريم مانشستر يونايتد يوم السبت إن أسلوب أداء مانشستر سيتي هو الذي أقنعه بالانضمام لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تلقيه عروضا من أندية أوروبية كبيرة.

وأحرز دي بروين، الذي انضم لسيتي قادما من فولفسبورغ الألماني في 2015، 11 هدفا وأسهم في صنع 20 هدفا آخر في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.

وأشار دي بروين إلى أنه تلقى عروضا من عدة أندية أوروبية من بينها بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وباريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي، عن دي بروين قوله: كانت أمامي فرص للانتقال إلى ميونيخ أو لباريس سان جيرمان أو البقاء في فولفسبورغ. لكنني أدركت أن أسلوب اللعب الذي يناسبني أكثر سيكون في مانشستر سيتي.

ويقترب دي بروين من الفوز بثالث لقب مع فريقه الحالي خلال ثلاث سنوات. وخسر سيتي الذي يدربه الاسباني بيب غوارديولا مرة واحدة في

الدوري المحلي طوال الموسم الحالي وهو يتفوق بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه جاره مانشستر يونايتد قبل مواجهتهما يوم السبت قبل

سبع جولات من نهاية الموسم.

وإذا فاز سيتي غدا فإنه سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي وعن ذلك قال دي بروين: سيكون هذا جميلا لو فزنا على يونايتد. ربما يكون ذلك أفضل لنا بالنسبة للمستقبل.

وينافس سيتي أيضا في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وقد خسر ذهابا 3-صفر خارج أرضه أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي.