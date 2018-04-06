رويس يستعد للمشاركة أمام شتوتغارت

رجح مراقبون عودة ماركو رويس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إلى المشاركة مع فريقه، في مباراته القادمة أمام شتوتغارت المقرر إقامتها يوم الأحد، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ صفر - 6 في الجولة الماضية من الدوري.

وقال بيتر شتويغر المدير الفني لدورتموند يوم الجمعة: جميعنا يعلم أن هناك العديد من الأمور لنتحدث عنها عقب هذه الخسارة وكانت هذه الخسارة هي الأولى في ثلاثة أشهر.

ويحتل دورتموند المركز الثالث، ولكن ليس بإمكانه أن يفقد المزيد من النقاط في ظل مسعاه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، التي تطلب احتلال احد المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.

وقال: مازلنا في موقف جيد. أعتقد أن بإمكاننا حل هذا الأمر. أظهرنا في العديد من المناسبات أن بإمكاننا فعل هذا في الملعب والحصول على نتائج جيدة. كنا جديرين بالاحترام في المباريات الكبرى وسنكرر هذا يوم الأحد.

وعاد الثنائي ماركو رويس وعمر توبراك الى الفريق بعد شفائهما من الإصابة، وسيدخلان في قائمة المباراة لكن شتويغر رفض الإعلان عما إذا كانا سيبدآن المباراة.

وأثنى شتويغر على فريق شتوتغارت كمنافس قوي لم يخسر في المباريات الثماني الأخيرة، منذ أن تولى إيفون كوركوت تدريب الفريق وقادهم للابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط، بعد أن فاز بآخر ثلاث مباريات خارج أرضه.

واختتم شتويغر: ستنتهي متعة شتوتغارت يوم الأحد.