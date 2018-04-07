إيفرتون يستغل غياب صلاح ويتعادل مع ليفربول

استغل إيفرتون غياب النجم المصري الدولي محمد صلاح عن ديربي "ميرسيسايد"، وأسقط ضيفه وجاره ليفربول في فخ التعادل السلبي خلال مباراتهما يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعرقل إيفرتون انطلاقة ليفربول في المسابقة وحرمه من انتزاع المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي ومواصلة المطاردة مع مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على جاره مانشستر سيتي في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع علما بأنه حصد اليوم النقطة السابعة له فقط من 18 نقطة متاحة في آخر ست مباريات خاضها الفريق.

وفي المقابل، رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد بعدما حقق الفريق اليوم التعادل العاشر له في المسابقة هذا الموسم.

وغاب صلاح عن صفوف ليفربول اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي التي انتهت بفوز ليفربول 3-صفر منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.

ورغم الاطمئنان على حالة صلاح من خلال الفحص الطبي، فضل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عدم الدفع به في مباراة اليوم لمنحه قسطا من الراحة استعدادا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي منتصف هذا الأسبوع أملا في بلوغ المربع الذهبي لدوري الأبطال.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا حتى الآن وبفارق خمسة أهداف أمام الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.