بايرن يهزم أوغسبورغ ويحسم لقب الدوري الألماني

توج فريق بايرن ميونخ بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "بوندسليغا" للمرة السادسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه بعد الفوز على مضيفه أوغسبورغ 4 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وقبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932 - 1933 قبل تطبيق نظام البوندسليغا في عام 1963 ولكن منذ تطبيق نظام البوندسليغا حصد اللقب 27 مرة.

ونجح بايرن في تحويل تأخره بهدف أمام أوغسبورغ إلى الفوز بأربعة أهداف ليحسم اللقب قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وتقدم أوغسبورغ بهدف عكسي سجله نيكلاس شول لاعب بايرن بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل أن يرد النادي البافاري بهدفين حملا توقيع الفرنسي كورينتين توليسو والكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقتين 32 و38.

وفي الشوط الثاني تكفل الهولندي المخضرم أريين روبن بتسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 63 قبل أن يختتم ساندرو فاغنر التسجيل في الدقيقة 87.

وينفرد بايرن بصدارة البوندسليغا برصيد 72 نقطة بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكه الذي يلتقي مع مضيفه هامبورغ في وقت لاحق اليوم ليحسم الفريق اللقب بصرف النظر عن نتائجه ونتائج منافسيه في أخر خمس مراحل من الموسم.

ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم في الموسم الحالي حيث سجل 76 هدفا حتى الآن كما يمتلك أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 21 مرة.

ويتطلع بايرن للهيمنة على كافة البطولات في الموسم الحالي في الولاية الأخيرة لمدربه العجوز يوب هاينكس حيث اقترب الفريق من التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية على ملعب إشبيلية الإسباني 2 - 1 كما يلتقي مع باير ليفركوزن في المربع الذهبي لكأس ألمانيا في 17 أبريل الجاري.

وحقق بايرن فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وفضل هاينكس إبقاء العديد من نجومه على مقاعد البدلاء حيث لم يدفع بتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك ريبيري وتياغو الكانتارا وماتس هوميلز وخافي مارتينيز منذ البداية.