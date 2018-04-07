بوكيتينو: ألدرفيريلد سيعود إذا أثبت نفسه

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم يستبعد المدافع البلجيكي الدولي توبي ألدرفيريلد من التشكيلة لأسباب تتعلق بالموقف المرتبط بقرب انتهاء تعاقده مع النادي اللندني وعدم توقيع عقد جديد بين الطرفين.



وشارك ألدرفيريلد (29 عاماً) مرتين فقط منذ عودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في أكتوبر الماضي واستبعد من تشكيلة فريقه في مباراته المحلية الأخيرة أمام تشيلسي رغم أنه شارك في مباراة ودية دولية مع منتخب بلجيكا في مواجهة السعودية في مارس الماضي.



وينتهي عقد المدافع البلجيكي مع توتنهام بعد عام ولم يوقع بعد على عقد جديد وقال بوكيتينو إن غياب ألدرفيريلد عن المباريات يتعلق بأسباب مرتبطة بمستوى الأداء فقط.



وقال بوكيتينو للصحفيين: أنا لا أهتم بالمواضيع الشخصية بين اللاعبين وإدارة النادي، إذا أثبت اللاعب إنه يستحق اللعب فسيلعب. الأمر يرتبط بإشراك أفضل العناصر القادرة على تحقيق الفوز.



وواصل: موضوع انتهاء العقد بعد عام أو بعد ستة أشهر أو عشرة أعوام لا يهمني.. قراراتي دائما تكون على أسس متعلقة بكرة القدم ولا دخل للأمور الشخصية في ذلك ولا علاقة لذلك بمشكلات التعاقد.. قراراتي دائما هدفها تحقيق الأفضل للفريق والأفضل للنادي.



وعن موقف اللاعب البلجيكي حاليا قال بوكيتينو: أنا آسف جدا لأن توبي كان لاعبا مهما بالنسبة لنا في الموسمين الماضيين قبل أن يتعرض للإصابة.. وعليه الآن أن يثبت جدارته باللعب من جديد.