ديبالا يسجل ثلاثية في شباك بينفينتو

المصدر: روما - د ب أ

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه بينفينتو 4 - 2 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتقمص الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليوفنتوس.

وافتتح ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16 ولكن المهاجم المالي شيخ دياباتي رد بهدف لبينفينتو في الدقيقة 24 ثم سجل ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وسجل شيخ دياباتي الهدف الثاني له ولبينفينتو 51 ولكن ديبالا نال لقب هاتريك وأعاد يوفنتوس للمقدمة عبر تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 74 وتبعه البرازيلي دوغلاس كوستا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82.

ورفع يوفنتوس رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 81 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه كييفو فيرونا.

ويتطلع يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي.

وجاء فوز اليوم ليمنح لاعبي يوفنتوس بعض الثقة بأنفسهم بعد الهزيمة الثقيلة على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبح هبوط فريق بينفينتو للدرجة الثانية مسألة وقت ليس أكثر حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 26 هزيمة وأربعة انتصارات وتعادل وحيد.