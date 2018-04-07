سلتا بقيادة أسباس يكتسح أشبيلية برباعية

سجل المهاجم الإسباني الدولي ياغو أسباس ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه سلتا فيغو إلى سحق ضيفه أشبيلية 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وعزز سلتا فيغو بهذا الفوز آماله في إنهاء الموسم بأحد المركزين الخامس والسادس المؤهلين لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل فيما ضاعفت الهزيمة محنة أشبيلية الذي تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني اليوم بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.



ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة فقط خلف جيرونا. وأنهى سلتا فيغو الشوط الأول لصالحه بهدف من اللنيران الصديقة حيث سجله جويليرم أرانا نجم أشبيلية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 .وفي الشوط الثاني ، أضاف أسباس ثلاثة أهداف (هاتريك) لسلتا في الدقائق 57 و61 و78 .