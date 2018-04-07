غوارديولا عن رايولا: أنا جبان لأني رفضت بوغبا

أضفى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مزيدا من الإثارة على المواجهة التي ستجمعه بغريمه مانشستر يونايتد يوم السبت حين قال إنه تلقى عرضا لضم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من جانب مدير أعمال اللاعب في يناير الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنه رغم الخلاف مع وكيل اللاعبين مينو رايولا فإنه تلقى عرضا منه في يناير الماضي بضم بوغبا ولاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان الذي انضم لأرسنال.

وطلب الصحفيون من المدرب الإسباني، الذي يمكن لفريقه سيتي أن يتوج بلقب الدوري إذا فاز في ملعب الاتحاد على غريمه يونايتد يوم السبت، التعليق على تصريحات وكيل الأعمال الإيطالي الذي يحمل الجنسية الهولندية في مقابلة مع وسائل إعلام هولندية والتي وصف فيها المدرب الإسباني بأنه "جبان" و"كلب".

وقال غوارديولا في البداية إنه لم يكن يريد التعليق لكنه استطرد: في النهاية اكتشف الناس ما كنت أخفيه من أسرار. أنا الشخص السيء والجبان. لا أعرف سببا لذلك. لم أتحدث معه من قبل على الإطلاق لكنه عرض علي قبل نحو شهرين أن يلعب بوغبا ومخيتاريان مع سيتي. لماذا؟

وأضاف: لماذا تقدم بهذا العرض؟ لماذا كان مهتما أن يلعب مخيتاريان وبوغبا في سيتي؟ كان عليه أن يحمي لاعبيه وكان عليه أن يدرك أن ليس بإمكانه أن يجلب لاعبين لرجل مثلي مثل الكلب. هذا ليس بالأمر الجيد وعليه أن يظهر احتراما أكبر للكلاب.

وصبت تصريحات غوارديولا مزيدا من الزيت على النار بشأن بوغبا الذي لا يشعر بالراحة في يونايتد تحت قيادة مورينيو. لكن رايولا نفى أن يكون قد تحدث مع مدرب سيتي لكنه لم ينف صراحة عدم تحدثه مع النادي في هذا الشأن.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": لم أتحدث مع غوارديولا أبدا. لم أتحدث معه بشأن لاعبين لكنني تحدثت من مانشستر سيتي. هو ناد رائع ومدرب رائع.

ولم يعلق يونايتد على المسألة على الفور لكن يبدو من المستبعد أن يوافق النادي على بيع لاعبه الذي اشتراه بمبلغ 89 مليون جنيه استرليني لغريمه ومنافسه على لقب الدوري.

وقال غوارديولا إن بوغبا: لاعب رائع ويتمتع بمهارات كبيرة للغاية: لكنه رفض العرض المقدم لضم اللاعب لصفوف سيتي. رفضت العرض لأنه لا يوجد أموال تكفي لشراء بوغبا لأنها صفقة باهظة للغاية.