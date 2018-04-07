في صراع الهبوط.. ديبورتيفو يهزم ملقا بثلاثية

انتزع ديبورتيفو لاكورونا فوزا صعبا من ضيفه ملقا 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ديبورتيفو لاكورونا لوكاس بيريز في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وأدريان لوبيز، هدفين، في الدقيقتين 70 و86، فيما سجل هدفي ملقة دييجو رولان في الدقيقتين 41 و73.

ورفع ديبورتيفو لاكورونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر، لينعش آماله في البقاء بالدوري، وتوقف رصيد ملقة عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لديبورتيفو لاكورونا بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 18 مباراة والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة عي الثانية والعشرين لملقة بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.