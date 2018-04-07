كلوب بعد التعادل مع إيفرتون: راض عن النتيجة

أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن اقتناعه بنتيجة التعادل السلبي مع جاره ومضيفه إيفرتون يوم السبت في ديربي "ميرسيسايد" ضمن فعاليات المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب: سيطرنا على مجريات اللعب في المباراة على مدار 60 دقيقة ثم أصبح الأداء حماسيا بدرجة كبيرة... في هذه الأوقات، كان علينا السيطرة على المباراة ولكننا لم نفعل.

وأجرى كلوب خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي حقق بها الفوز 3 - صفر على مانشستر سيتي منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكانت أبرز هذه التغييرات غياب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح عن صفوف ليفربول رغم الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء مانشستر سيتي.

وفضل كلوب منح راحة لصلاح في مباراة اليوم استعدادا للمواجهة القوية مع مانشستر سيتي منتصف هذا الأسبوع في إياب دور الثمانية الأوروبي.

وقال كلوب: في نهاية المباراة، كانت هناك عرضيتان لإيفرتون قريبتين من المرمى. ولهذا، أشعر بالاقتناع التام بهذه النتيجة. شباك نظيفة، ودفاع جيد، ولكننا كنا نحتاج لتقديم أداء جيد في آخر 20 دقيقة ولم نفعل.

وأضاف: نتيجة مهمة للغاية وعلينا مواصلة العمل. خطفنا نقطة أخرى خارج ملعبنا. والآن، علينا أن نستعد للمباراة التالية.