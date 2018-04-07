وفاة ديوب لاعب لوهافر الفرنسي عن 18 عاماً

قال نادي لوهافر المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم يوم السبت إن سامبا ديوب لاعب فريق الصف الثاني توفي عن 18 عاما.



وأضاف النادي في بيان: نادي لوهافر في حالة حداد بعد هذا الخبر المحزن للغاية بوفاة سامبا ديوب.



وقالت إذاعة فرانس بلو المحلية إن ديوب الذي كان واحدا من ابرز مدافعي فريق الصف الثاني في لوهافر عثر عليه ميتا في منزله يوم السبت.



وذكرت رابطة الدوري الفرنسي إنه تقرر تأجل المباراة التي كانت مقررة بين لوهافر وستاد رانس في وقت لاحق يوم السبت إلى موعد لاحق بسبب وفاة ديوب.



وفي مارس الماضي توفي توماس روديجيز اللاعب في أكاديمية الناشئين في نادي تور المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي عن 18 عاما أيضا.