بيكيه يثير الجدل مجدداً: زيدان حرمني من النوم

سخر المدافع الإسباني، جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة من تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي أكد أن فريقه لن يقوم بعمل ممر شرفي لغريمه، مشيراً إلى أنه لن يستطيع النوم بعد ما قاله زيدان.

وخرج زيدان الغاضب في مؤتمر صحافي يوم السبت للتأكيد على أن فريقه لن يقوم بعمل ممر شرفي لبرشلونة عندما يلتقي الفريقان في السادس من مايو المقبل على ملعب كامب نو، مبرراً قراره بأن برشلونة رفض فعل ذلك بعد تتويج الفريق الأبيض بكأس أندية العالم 2017 عندما تقابلا في ملعب سانتياغو برنابيو وانتهت المباراة لمصلحة الضيوف بثلاثية ثقيلة.

وقال بيكيه المعروف بدعمه لقضية استقلال كتالونيا عقب فوز فريقه على ليغانيس 3-1 عن رأيه بتصريح زيدان: ياللهول.. لن يكون بمقدوري النوم الليلة بعد ما قاله. مع ابتسامة ساخرة.

وتابع: ما يهم الآن أننا عادلنا الرقم القياسي لعدم الهزيمة في الدوري الإسباني وهذا دليل العمل الكبير الذي نقوم به طوال الموسم، وفي مباراة ليغانيس لعبنا جيداً الشوط الأول وهدأنا الرتم قليلاً في الشوط الثاني، والجميل أننا ما زلنا في الصدارة بفارق مريح للغاية عن أقرب منافسينا.