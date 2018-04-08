تورينو ينتصر على إنتر للمرة الأولى منذ 24 عاماً

اقتنص فريق تورينو فوزا ثمينا من ضيفه إنتر ميلان 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب " أولمبيكو دي تورينو" منذ 24 عاما وتحديدا منذ فبراير 1994.



وحصد تورينو ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 59 نقطة في المركز الرابع ليهدر بذلك فرصة اقتناص المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، والذي يحتله روما برصيد 60 نقطة بعد هزيمته السبت أمام ضيفه فيورنتينا صفر-2.



ويدين تورينو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الصربي آدم لياييتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.



وسيطر إنتر ميلان على مجريات في أغلب أوقات المباراة ولاحت للفريق أكثر من عشر فرص لكن حارس تورينو سالفاتوري سيريجو لعب الدور الأبرز في خروج المباراة بهذه النتيجة.