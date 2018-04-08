دانيلو: يجب نسيان خسارة يونايتد.. والتركيز على ليفربول

حث دانيلو مدافع مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فريقه على تجاوز آثار هزيمته 3-2 السبت أمام غريمه الأول وملاحقه المباشر مانشستر يونايتد سريعا والتركيز على ضرورة الفوز في مواجهته الحاسمة المقبلة أمام ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.



وكان من الممكن ليستي حسم التتويج بلقب الدوري الانجليزي لو فاز على جاره في ملعبه استاد الاتحاد أمس لكن عودة يونايتد المذهلة التي قادها نجمه بول بوجبا بإحراز هدفين في الشوط الثاني تسببت في تأجيل احتفالات فريق المدرب بيب غوارديولا.



ويتحول انتباه فريق جوارديولا الآن إلى هدفه المقبل وهو قلب تأخره ذهابا 3-0عندما يستضيف ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.



ونقل موقع سيتي الرسمي على الانترنت عن دانيلو قوله: هناك شعور بالحزن وخيبة الأمل في صفوف الفريق لكن يتعين علينا طي هذه الصفحة بأسرع ما يمكن لأن أمامنا مهمة كبيرة أخرى يوم الثلاثاء، يمكنني الحديث عن الكثير من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة.. الفوز يكون للجميع والهزيمة للجميع أيضا، لكن علينا التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها وعلينا تحسين أدائنا وعلينا ألا ننسى ما قمنا به طوال الموسم.



والخسارة أمام يونايتد كانت هزيمة سيتي الثانية في غضون أسبوع واحد وهي هزيمته الأولى له في الدوري على أرضه طوال 16 شهرا.



وحث دانيلو لاعب ريال مدريد السابق جمهور فريقه على التشجيع بقوة في مباراة ليفربول قائلا: الجماهير كانت رائعة اليوم وكانت رائعة طوال الموسم ويمكن أن يساعدنا تشجيعهم كثيرا.



وأضاف المدافع البرازيلي: وإذا ما تسنى لهم تكرار هذا التشجيع أمام ليفربول فسيمنحنا ذلك دفعة هائلة.



ويمكن أن يحسم سيتي الفوز بلقب الدوري الانجليزي إذا ما تمكن من الانتصار على توتنهام هوتسبير المتألق السبت المقبل بشرط أن يخسر ملاحقه يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون فريق الذيل في اليوم التالي وهو غير متوقع.