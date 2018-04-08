ريبيري يحتفل بعيد ميلاده والدوري.. ومصيره ما زال غامضاً

لا يزال مصير النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري مع بايرن ميونخ غامضا مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والثلاثين تزامنا مع حصده لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الثامنة مع الفريق البافاري.



ولم يتحدد بعد ما إذا كان هذا اللقب سيكون الأخير لريبيري مع بايرن في البوندسليجا أم أن الفرصة لا تزال سانحة أمامه للانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز لأي لاعب بلقب البوندسليغا مع بايرن.



وشارك ريبيري بديلا في مباراة الفريق التي فاز فيها 4 - 1 على أوغسبورغ مساء السبت في المرحلة التاسعة والعشرين هذا الموسم ليساهم في حسم اللقب لصالح بايرن للموسم السادس على التوالي وللمرة الثامنة خلال مسيرته مع الفريق البافاري.



ولكن عقد ريبيري مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي فيما لم يتطرق مسؤولو النادي للحديث عما إذا كان بايرن سيقدم عقدا جديدا للاعب.



ويبدو أن بايرن وجد البديل الجاهز والمثالي لريبيري من خلال مواطنه كينغسلي كومان الذي نجح في تعويض غياب ريبيري ببراعة عن صفوف الفريق في عدد من المباريات هذا الموسم.



ومع رحيل المدرب يوب هاينكس عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي ، سيكون من المرجح أن يعمل المدرب الجديد المنتظر على بناء فريق للمستقبل.



وفضل ريبيري الحديث عن الوقت الحاضر وعن سعادته بإحراز لقب البوندسليغا للمرة الثامنة مع النادي البافاري والإشادة بمدة تأثير هاينكس في الفريق منذ تولى المسؤولية في أكتوبر الماضي خلفا للمدرب الإيطالي المقال كارلو أنشيلوتي.



وقال ريبيري : إنها لحظة خاصة دائما... نعمل باجتهاد شديد من أجل الاحتفال باللقب مع جماهيرنا. يوب (هاينكس) منح الفريق شهورا استثنائيا.



وعادل ريبيري الرقم القياسي لعدد مرات فوز أي لاعب بلقب البوندسليغا والذي كان مسجلا باسم أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونخ سابقا وكل من نجوم ألمانيا محمد شول وفيليب لام وباستيان شفاينشتيغر. كما أصبح فرانك أول لاعب غير ألماني يصل لهذا الإنجاز ويحرز لقب البوندسليغا ثماني مرات.



وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن في مارس الماضي إنه سيجتمع مع ريبيري وزميله الهولندي آريين روبن في أبريل الحالي لمناقشة إمكانية تجديد عقديهما.



ويحرص ريبيري ، مثل روبن ، على البقاء في صفوف بايرن. ولكنه قد يرحل عن الفريق في حال لم يكن التجديد ممكنا في أسرع وقت.