في ديربي مدريد.. تسديدة رونالدو تنثر الفرح وسط برشلونة

فرط ريال مدريد في فوز مستحق كان في متناوله، بعدما اكتفى بالتعادل 1 -1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبتلك النتيجة، قدم الفريقان هدية ثمينة لبرشلونة (المتصدر)، الذي بات بحاجة للحصول على عشر نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية في المسابقة، لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في العام الماضي لمصلحة الفريق الأبيض، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.



وظل أتلتيكو في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثالث، الذي أهدر فرصة تشديد الخناق على جاره اللدود للانقضاض على وصافة المسابقة.



وكان الريال الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد وافر من الأهداف، كما صادف لاعبوه سوء حظ بالغ، بعدما وقفت العارضة بالمرصاد أمام أكثر من تسديدة للفريق الأبيض.



وبادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل للريال في الدقيقة 53، مسجلا هدفه الثالث والعشرين في البطولة هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة، بفارق ستة أهداف خلف غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وكان رونالدو على موعد مع التاريخ بعدما أحرز الهدف رقم 500 للريال في تاريخ مواجهات الفريق الأبيض مع أتلتيكو في الدوري الإسباني.



لم يهنأ الريال بتقدمه طويلا، بعدما أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 57، محرزا هدفه الثامن عشر في النسخة الحالية للبطولة.