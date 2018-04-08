نابولي يهزم كييفو بصعوبة ويواصل ملاحقة يوفنتوس

المصدر: روما - د ب أ

واصل فريق نابولي مطاردته لفريق يوفنتوس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه كييفو فيرونا إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كروتوني على بولونيا 1 - صفر وهيلاس فيرونا على كالياري.

وفي المباراة الأولى، نجح فريق نابولي في آخر خمس دقائق من مباراته أمام كييفو فيرونا في تحويل تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1.

وتقدم كييفو فيرونا بهدف سجله ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 73 وتعادل نابولي عن طريق أركاديوس ميليك في الدقيقة 89 قبل أن يسجل أمادو دياوارا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وأهدر دريس ميرتينز ركلة جزاء لنابولي في الدقيقة 51.

ورفع نابولي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، فيما توقف رصيد كييفو فيرونا عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف ساسولو وبفارق الأهداف أمام كالياري.

وفي المباراة الثانية، فاز كروتوني على بولونيا بهدف نظيف سجله سيمون نوانكو في الدقيقة 25.

ورفع كروتوني رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع، بفارق الأهداف خلف سبال، وتوقف رصيد بولونيا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام جنوى.

وفي المباراة الثالثة، فاز هيلاس فيرونا على ضيفه كالياري 1 - صفر.

ويدين هيلاس فيرونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه رومولو سوزا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر وتوقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.